Sergio Checo Pérez renovó su contrato con la escudería Cadillac de Fórmula 1 hasta la temporada 2029.

El anuncio de la renovación de Checo Pérez se hizo oficial previo al Gran Premio de México, coincidiendo con la celebración de los 300 Grandes Premios del piloto en la máxima categoría del automovilismo.

Checo Pérez tenía contrato vigente hasta el 2027, por lo que asegura su permanencia tres años más en la escudería de la Fórmula Uno.

El mexicano se alista para correr el GP de México 2026, con el objetivo de lograr su mejor resultado en la actual temporada de la Fórmula Uno.

¡Comprometidos hasta 2029! ¡Vamos!" Checo Pérez, piloto de Fórmula Uno

Checo Pérez está satisfecho con su renovación con Cadillac

¿Qué dijo Checo Pérez sobre la renovación con Cadillac en la F1?

A la par de la confirmación de la renovación de su contrato hasta el 2028 con la escudería Cadillac, Checo Pérez apareció en un breve video para compartir algunas palabras acerca del nuevo acuerdo.

Checo valoró la oportunidad de seguir compitiendo en la Fórmula Uno, con la confianza de ser parte de un proyecto ganador.

Después de lo que este deporte me ha dado, encontré un nuevo propósito, ayudar a construir algo desde el principio” Checo Pérez, piloto de Fórmula Uno

Esto es más que un nuevo capítulo. Ahora, vamos por la victoria juntos” Checo Pérez, piloto de Fórmula Uno

El rendimiento de Checo Pérez con la escudería Cadillac

Checo Pérez no ha tenido una temporada 2026 sencilla a bordo del auto de la escudería Cadillac, un equipo que ha arrancado desde cero.

Checo no suma puntos en la temporada y su mejor resultado ha sido el lugar 14 conseguido en las carreras de Barcelona, Gran Bretaña y Azerbaiyán.

El piloto mexicano suma 5 retiros en lo que va del año debido a fallas mecánicas, y en el GP más reciente finalizó 19 en Austin.