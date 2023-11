Este sábado 25 de noviembre arrancó la última carrera de la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi, donde Checo Pérez no tuvo un buen día durante la clasificación.

La temporada de la Fórmula está llegando a su fin y lo hará con el Gran Premio de Abu Dhabi, donde este sábado se llevó a cabo la clasificación, a pesar de que Checo Pérez ya no se juega nada, el mexicano no tuvo un buen día.

Cabe recordar que Red Bull dominó toda la temporada, pues Max Verstappen se coronó tricampeón del mundo, mientras que el piloto mexicano consiguió el subcampeonato de pilotos hace una semana en el Gran Premio de Las Vegas.

Checo Pérez largará noveno en el Gran Premio de Abu Dhabi

Durante la última clasificación de la temporada de la Fórmula 1, Checo Pérez finalizó noveno, por lo que largará en ese lugar en el Gran Premio de Abu Dhabi.

La Pole Position fue de nueva cuenta para Max Verstappen, quien logró superar a Charles Leclerc quien sorprendió durante la clasificación. Por su parte Checo Pérez largará en el noveno lugar en el Gran Premio de Abu Dhabi después de que le quitaran su mejor tiempo por exceder los límites de pista.

Max Verstappen Red Bull Chales Leclerc - Ferrari Oscar Piastri - McLaren George Russell - Mercedes Lando Norris - McLaren Yuki Tsunoda - AlphaTauri Fernando Alonso - Aston Martin Nico Hulkenberg - Hass Sergio Pérez - Red Bull Pierre Gasly - Alpine

Checo Pérez molesto por el track limit que lo hizo finalizar noveno

Tras finalizar noveno en la clasificación, Checo Pérez mostró su molestia por el track limit, pues el mexicano consideró que lo perjudicó, ya que pudo terminar quinto y no en la novena posición.

“Habíamos tenido una muy buena clasificación hasta la Q3, ahí tuve problemas acelerando con el mapa del motor y luego cuando estábamos en la última vuelta tuvimos los ‘track limit’ en la curva 1, y no fue ideal, me fui recto en la 6. No tuve una buena Q3, pudimos finalizar quintos y no en el noveno lugar” dijo Checo.

"SIEMPRE ES UN POCO RIDÍCULO" 😡



Checo Pérez dejó ver su molestia respecto al tema de los track limit, señala que se debe hacer algo.



Sobre su clasificación, acepta que tuvo errores. #F1xFSMX pic.twitter.com/QbR3N11jTh — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 25, 2023

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok