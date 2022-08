Durante varias semanas se ha mencionado que César Montes, defensa central de los Rayados de Monterrey, no juega debido a que se encuentra en negociaciones para irse al Dinamo de Moscú.

Víctor Manuel Vucetich, técnico de los regios, había dicho que notaba al jugador distraído y que lo mejor era que no estuviera en el campo, hasta que su situación se resolviera.

También se dice que debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el pago del cuadro moscovita no podía llegar a la cuenta de los Rayados, por lo que no se podía hacer oficial la negociación.

Mas parece que eso no es verdad, y todo tiene que ver con represalias del club regios al futbolista, que podría ver en riesgo incluso su boleto a Qatar 2022.

Rayados congela a César Montes

Desde que se anunció que había interés del Dinamo de Moscú en los servicios de César Montes, defensa central de Rayados de Monterrey, la actividad del joven zaguero ha ido a menos en el equipo.

Se decía que no estaba en el campo para que no arriesgara su pase a Rusia, pero la realidad es que esta cuestión es sólo para darle largas al futbolista y no dejarlo salir del equipo.

Informaciones provenientes de Monterrey, resaltan que cuando llegó la oferta del cuadro ruso, la directiva de Rayados le dijo que tendría todo el apoyo.

Pero comenzaron a darle largas, comenzaron a darle pretextos y cuando vieron que todo venía en serio se comenzaron a inventar lo del pago y otras excusas para no dejarlo ir.

El defensa se dio cuenta de esta cuestión y entró en una especie de rebeldía, y por eso lo comenzaron a dejar en la banca y en ocasiones en la tribuna.

La situación va con la lógica: Si tanto quieren cuidar a César Montes, ¿por qué permitieron que se fuera a jugar con la Selección Mexicana?

Todo se va hacia la cuestión de que no lo dejarán salir y por eso lo presionan tanto que tratarían de perdiera la Copa del Mundo de Qatar.

Pero ante esto, en la Selección Mexicana, en la Federación Mexicana de Futbol lo seguirán convocando pues es parte clave del cuadro que irá a Qatar 2022.

César Montes no juega con Rayados de Monterrey

Desde la Jornada 6, en la que se dio a conocer la oferta del Dinamo de Moscú, la actividad de César Montes ha venido a menos en los Rayados de Monterrey.

Jornada 6: sumó 9 minutos

Jornada 8: jugó 15 minutos

Jornada 9: sumó 8 minutos

