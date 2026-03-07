La ida de los octavos de final de la Champions League 2026 enfrentan al Atlético de Madrid vs Tottenham, el martes 10 de marzo a las 14 horas. Transmite HBO Max.

  • Partido: Atlético de Madrid vs Tottenham
  • Fecha: Martes 10 de marzo
  • Fase: Partido de ida octavos de final
  • Torneo: Champions League
  • Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano
  • Transmisión: HBO Max

Atlético de Madrid vs Tottenham: Hora para ver la ida de octavos de final en la Champions League

Los octavos de final de la Champions League 2026 miden a Atlético de Madrid vs Tottenham, el martes 10 de marzo.

Atlético de Madrid vs Tottenham: Canal para ver la ida de octavos de final en la Champions League

HBO Ma transmitirá el partido Atlético de Madrid vs Tottenham a partir de las 14 horas.

¿Cómo llegaron Atlético de Madrid y Tottenham a los octavos de final de la Champions League?

Atlético de Madrid se enfrentó al Brujas en los playoffs de la Champions League serie que superó con marcador global de 7-4 para citarse con Tottenham en los octavos de final.

Tottenham vive un mal momento en la Premier League, per clasificó a octavos de final de la Champions League de manera directa al terminar en cuarto lugar de la Fase de Liga.