La ida de los octavos de final de la Champions League 2026 enfrentan al Atlético de Madrid vs Tottenham, el martes 10 de marzo a las 14 horas. Transmite HBO Max.
- Partido: Atlético de Madrid vs Tottenham
- Fecha: Martes 10 de marzo
- Fase: Partido de ida octavos de final
- Torneo: Champions League
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Riyadh Air Metropolitano
- Transmisión: HBO Max
Los octavos de final de la Champions League 2026 miden a Atlético de Madrid vs Tottenham, el martes 10 de marzo.
HBO Ma transmitirá el partido Atlético de Madrid vs Tottenham a partir de las 14 horas.
¿Cómo llegaron Atlético de Madrid y Tottenham a los octavos de final de la Champions League?
Atlético de Madrid se enfrentó al Brujas en los playoffs de la Champions League serie que superó con marcador global de 7-4 para citarse con Tottenham en los octavos de final.
Tottenham vive un mal momento en la Premier League, per clasificó a octavos de final de la Champions League de manera directa al terminar en cuarto lugar de la Fase de Liga.