Bernardo Federico Chalé Barea, luchador conocido como Darkness, fue asesinado frente a su familia en la comunidad de Nachicocom, municipio de Chetumal, Quintana Roo.

El asesinato del personaje de la lucha libre ocurrió el miércoles 28 de octubre alrededor de las 20:00 horas el cual fue presenciado por su esposa e hijos.

La esposa del luchador Darkness logró proteger a sus hijos en el baño pero escuchaban los disparos que le quitaron la vida.

El comando armado logró huir, luego de ello la familia encontró el cuerpo del también explica tendido sobre un charco de sangre.

Asesinan en su casa al luchador Darkness

A la llegada de los servicios de emergencia a la casa, comprobaron que Bernardo Federico Chalé Barea ya no tenía signos vitales.

El hogar fue acordonado por personal de criminalística de la Fiscalía de Quintana Roo, quienes encontraron casquillos percutidos.

Comando armado que asesinó al luchador Darkness logro huír

Los reportes indican que fue un comando armado el que asesinó a Bernardo Federico Chalé Bare, figura de la lucha libre profesional.

Los hombres vestían prendas “estilo militar”, pasamontañas y huyeron en una camioneta azul.