El boxeador estadounidense Gervonta “Tank” Davis fue arrestado en Miami Gardens, Florida, luego de que hace unos días se emitiera una orden de arresto en su contra.

El pugilista invicto Gervonta Davis enfrenta tres cargos penales por agresión, privación ilegal de la libertad e intento de secuestro, de acuerdo con reportes del medio TMZ Sports.

Aunque no se revelaron detalles del operativo, se informó que agentes federales participaron en la captura del deportista norteamericano.

¿Qué dice la investigación sobre la detención de Gervonta Davis?

La investigación sobre el caso del boxeador estadounidense, Gervonta Davis, indica que todo inició a raíz de un incidente con una mujer en un club nocturno, ocurrido a finales de octubre de 2025.

En dicha investigación se señala que una mujer, cuya identidad no fue revelada, denunció haber sido agredida por el boxeador Gervonta Davis, con quien mantuvo una relación íntima durante 5 meses.

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, el boxeador se le acercó mientras ella trabajaba en el local a las 4:15 de la mañana y le sujetó la nuca y el cabello, lo que la forzó a bajar por una escalera hasta el estacionamiento.

Una vez en el estacionamiento, el deportista la soltó y la mujer aprovechó para correr y buscar un refugió con sus compañeros de trabajo.

Arrestan a Gervonta Davis por presunto intento de secuestro. (captura)

Cancelaron combate entre Gervonta Davis y Jake Paul tras la denuncia

Además de las denuncias que enfrenta Gervonta Davis, también le afectó en su carrera como boxeador profesional, pues su combate contra Jake Paul fue cancelado.

Jake Paul y su promotora confirmaron la suspensión del combate contra Gervonta Davis y anunciaron lo siguiente: “No quería darle a este abusador de mujeres una plataforma para aumentar su base de fans y su cuenta bancaria”.