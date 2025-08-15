Luego de la última temporada con el AEK de Atenas, un futbolista que anotó uno de los mejores goles de la historia, anunció su retiro del futbol a los 33 años de edad.

Se trata de Erik Lamela, quien tomó la decisión de rescindir su contrato con el AEK de Atenas tras 16 temporadas en las que jugó en varios clubes como River Plate, Roma, Sevilla, Tottenham y la Selección Argentina.

El anuncio de su retiro lo hizo a través de su cuenta de Instagram en donde informó sobre su decisión, la cual, dijo, la pensó por mucho tiempo.

El que alguna vez fue seleccionado nacional disputó 483 partidos como futbolista profesional entre todos los equipos en los que disputó los encuentros. Además, anotó 84 goles y ganó un premio Puskas con los Spurs y una Copa de Europa con los sevillanos.

🗣️ “QUIERO AGRADECER A RIVER, ME DIO DESDE LA COMIDA HASTA UNA ESCUELA”



👉🏻 El sentido mensaje que compartió Erik Lamela en sus redes sociales, anunciando su retiro del fútbol profesional. pic.twitter.com/lqAgBR9J54 — Pasión Monumental (@pmonumental) August 15, 2025

¿Por qué se retiró Erik Lamela a sus 33 años de edad?

Erik Lamela, quien disputó el Mundial 2014 y las Copas América de 2015 y 2016 con Argentina, dijo que la decisión de retirarse se debe a problemas físicos.

“Para los que no saben, tengo problemas en las caderas. Hace 11 años que comenzaron y, en el 2017, fui operado de ambas piernas; siendo la izquierda la más afectada”, confirmó el futbolista argentino.

Por otro lado, reportes informaron que el jugador rescindió su contrato con el AEK de Atenas para dejar el terreno de juego y sumarse al cuerpo técnico de Matías Almeyda, quien lo conoce por jugar junto a él en River Plate y de dirigirlo en la última temporada con los griegos.

Erik Lamela anotó uno de los mejores goles de la historia

Erik Lamela siempre será recordado por sus destellos como crack del futbol y uno de ellos fue un golazo de rabona que anotó cuando jugaba con Tottenham, lo que lo llevó a ganar el premio Puskas a la mejor anotación del 2021.

Erik Lamela has retired from professional football.



Will never forget THAT goal, Coco. ✨🇦🇷 pic.twitter.com/cmjKEnQCUX — TalkTHFC (@TalkTHFC__) August 14, 2025

En ese gol, los Spurs enfrentaban al Arsenal y luego de un rebote a pierna cambiada dentro del área le pegó de rabona para poner el 1-0 de ese partido, por lo que sin duda será una anotación que nadie olvidará en la carrera de Erik Lamela.