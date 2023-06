El Club América volvió a ver portando sus colores a Ángel Reyna y Aquivaldo Mosquera para el partido de homenaje de Cuauhtémoc Blanco, organizado en Jalisco el pasado sábado 3 de junio.

Por ello, Ángel Reyna y Aquivaldo Mosquera decidieron ‘hacer las pases’ tras el pleito que protagonizaron hace algunos años, cuando ambos se encontraban en las filas del Club América.

Los ex futbolistas de las Águilas parecen haber arreglado sus diferencias para el homenaje del ‘Cuau’ y compartieron una imagen a través de redes sociales que enloqueció a los aficionados azulcremas.

“Pasado con el 10... Pasado con chocolate... Futuro 10″, escribió en la publicación el ex delantero de los azulcremas y campeón de goleo de la Liga MX.

Aquivaldo Mosquera y Ángel Reyna. (Captura de Pantalla / Instagram)

Ángel Reyna y Aquivaldo Mosquera: ¿Por qué se pelearon cuando jugaban en el Club América?

Ángel Reyna y Aquivaldo Mosquera se vieron enfrascados en una pelea hace 13 años, durante uno de los momentos más complicados del Club América en su historia.

Las Águilas no estaban rindiendo para ese entonces, lo que provocó fricción dentro del vestidor entre el ex delantero y el ex defensor de la escuadra azulcrema.

“Aquivaldo y yo ya nos agarramos a golpes en un entrenamiento. Le grite en la cancha a Aquivaldo. No le dije que no se pasara de ya sabes qué… él se puso a gritarme y le dije que le bajara a su desmadre”, comentó en entrevista con el Escorpión Dorado.

“Total, que se deja venir desde el otro lado encarrerado, yo creo que como me vio chaparrito pensó que me iba a abrir. Cuando va llegando a donde estoy se va quitando la playera y que le doy un madrazo en la quijada”, continuó Reyna.

“Me le fui encima a patadas hasta que nos separaron, incluso le gritaba: ‘Vamos al vestidor, allá le seguimos’”, explicó el ex goleador de la Liga MX.

Ángel Reyna y Aquivaldo Mosquera: Palmarés en la Liga MX

Ángel Reyna

1x Liga de Ascenso MX | Con San Luis FC

1x Final de Ascenso MX | Con San Luis FC

1x Copa MX | Con el Club Chivas

Aquivaldo Mosquera

4x Liga MX | Tres con el CF Pachuca y una con el Club América

