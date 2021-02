Gignac sostuvo una interesante plática con su compatriota Lucas Hernández, jugador del Bayern Múnich.

A unas horas de comenzar su participación en el Mundial de Clubes con los Tigres de la UANL, André-Pierre Gignac sostuvo una interesante plática con su compatriotas Lucas Hernández, jugador del Bayern Múnich, equipo que es el máximo favorito para llevarse el título del torneo internacional que se jugará en Catar.

A través de su cuenta de YouTube, Tigres publicó la plática que sostuvieron Gignac y Lucas, quienes tienen algunos puntos en común como la nacionalidad, el lugar de origen (Marsella) y haber jugado para la Selección de Francia.

Gignac deja claro que Tigres no piensa en el Bayern Múnich

Antes de entablar su conversación con Lucas Hernández, Gignac dejó claro que no aceptó participar en esta dinámica para dar a entender que Tigres sólo piensa en jugar la final ante el Bayern Múnich cuando todavía no hacen su debut.

"Vamos a tomarlo partido tras partido, porque es lo que le dije cuando me propusieron algo (una charla) con Lucas, les dije que no quería que la gente piense que nosotros ya pensamos en la final contra ellos, porque ellos también tienen un partido" André-Pierre Gignac

Gignac y Lucas Hernández no se conocen en persona

Aunque ambos futbolistas tienen puntos en común, la realidad es que no se conocen personalmente, por lo que esperan hacerlo en este Mundial de Clubes y qué mejor que en una hipotética final.

Gignac habló sobre los mejores entrenadores que ha tenido, eligiendo en primer lugar a Didier Deschamps, en segundo a Ricardo 'Tuca' Ferretti y en el tercer lugar a Marcelo 'Loco' Bielsa. Por su parte, Lucas Hernández recordó que el Bayern Múnich viene de un año en el que ganó prácticamente todo.

Gignac explica a Lucas que no tolera el picante

Gignac, como gran apasionado de México, le contó algunas cosas de nuestro país a su compatriotas, sobre todo en la comida, revelando que pese a que ya tiene cinco años viviendo en Monterrey, sigue sin tolerar el picante.