América vs Tijuana jugaron en actividad pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX y el partido terminó 1-1.

Después del resultado en la Jornada 14, América se ubica en primer lugar con 28 puntos.

Tijuana, por su parte, se quedó con 21 unidades en la décimo séptima posición del Apertura 2026.

Marcador final: América 1-1 Tijuana.

América vs Tijuana: así se definió el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

América vs Tijuana se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

América con la necesidad de mantenerse en primer lugar de la tabla general, mientras Pachuca en busca de salir de los últimos lugares del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido América vs Tijuana:

Minuto 12: Gol de Elias Manoel (Tijuana)

Minuto 19: Gol de Miguel Borja (América)

¿Cuándo vuelven a jugar América y Tijuana en la Liga MX?

América y Tijuana volverán a la actividad en la Jornada 15 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

América recibe a Toluca el sábado 31 de octubre, mientras que Tijuana enfrenta a Rayados el sábado 31 del mismo mes.