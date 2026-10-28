América vs Tijuana protagonizan su partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico victoria 3-2 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.

América vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

América 3-2 Tijuana es el pronóstico en el partido de la Jornada 7 de de la Liga MX.

Pronóstico: América 3-2 Tijuana.

América vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Tijuana, en la Jornada 7 de Liga MX en su Apertura 2026.

América

Portero: Luis Ángel Malagón

Defensas: Dagoberto Espinoza, Santiago Bueno, Santiago Ramos y Franco Rossano

Mediocampistas: Israel Reyes, Erick Sánchez, Carlos Álvarez, Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez

Centrodelantero: Henry Martín

Tijuana

Portero: Antonio Rodríguez

Defensas: Jesús Vega, Jackson Porozo, Rafael Fernández y Aaron Gómez

Mediocampistas: Iván Tona, Ignacio Rivero, Kevin Castañeda y Gilberto Mora

Delanteros: Adonis Preciado y Mourad El Ghezouani

América vs Tijuana: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX

América vs Tijuana juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. Miércoles 28 de octubre a las 21 horas por TUDN y ViX.