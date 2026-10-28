América vs Tijuana protagonizan su partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico victoria 3-2 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.
América vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de la Liga MX
América 3-2 Tijuana es el pronóstico en el partido de la Jornada 7 de de la Liga MX.
Pronóstico: América 3-2 Tijuana.
América vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Tijuana, en la Jornada 7 de Liga MX en su Apertura 2026.
América
- Portero: Luis Ángel Malagón
- Defensas: Dagoberto Espinoza, Santiago Bueno, Santiago Ramos y Franco Rossano
- Mediocampistas: Israel Reyes, Erick Sánchez, Carlos Álvarez, Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez
- Centrodelantero: Henry Martín
Tijuana
- Portero: Antonio Rodríguez
- Defensas: Jesús Vega, Jackson Porozo, Rafael Fernández y Aaron Gómez
- Mediocampistas: Iván Tona, Ignacio Rivero, Kevin Castañeda y Gilberto Mora
- Delanteros: Adonis Preciado y Mourad El Ghezouani
América vs Tijuana: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX
América vs Tijuana juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. Miércoles 28 de octubre a las 21 horas por TUDN y ViX.
- Partido: América vs Tijuana
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Miércoles 28 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: TUDN y ViX