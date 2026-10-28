América vs Tijuana juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. Miércoles 28 de octubre a las 21 horas por TUDN y ViX.

  • Partido: América vs Tijuana
  • Fase: Jornada 7 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Miércoles 28 de octubre de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: TUDN y ViX

América vs Tijuana disputan su partido pendiente este miércoles 28 octubre, en la Jornada 7 del Apertura 2026.

América vs Tijuana: Día y hora para ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX

El miércoles 28 de octubre de 2026 continúa la Jornada 7 de la Liga MX, día en que se miden América vs Tijuana.

Será a las 21 horas, tiempo del centro de México, cuando se dispute el partido entre Águilas y fronterizos.

América vs Tijuana: Canal para ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX

El partido América vs Tijuana podrá verse a través de la señal de TUDN y ViX.

  • Partido: América vs Tijuana
  • Fase: Jornada 7 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Miércoles 28 de octubre de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: TUDN y ViX