América vs Tijuana juegan en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. Miércoles 28 de octubre a las 21 horas por TUDN y ViX.
- Partido: América vs Tijuana
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Miércoles 28 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: TUDN y ViX
América vs Tijuana disputan su partido pendiente este miércoles 28 octubre, en la Jornada 7 del Apertura 2026.
América vs Tijuana: Día y hora para ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX
El miércoles 28 de octubre de 2026 continúa la Jornada 7 de la Liga MX, día en que se miden América vs Tijuana.
Será a las 21 horas, tiempo del centro de México, cuando se dispute el partido entre Águilas y fronterizos.
América vs Tijuana: Canal para ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX
El partido América vs Tijuana podrá verse a través de la señal de TUDN y ViX.
- Partido: América vs Tijuana
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Miércoles 28 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: TUDN y ViX