Álvaro Fidalgo finalmente reveló si es que tiene una oferta del Real Betis, pues los rumores sobre su salida del Club América está latente.

En ese sentido, Álvaro Fidalgo rompió el silencio y dejó claro que su atención ahora está concentrada con el Club América y no piensa en otras ofertas, aunque reconoció que sí hubo acercamientos.

“Hubo muchos acercamientos; mi cabeza está en América, no pienso en otra cosa ahora mismo, que no sea la liguilla, mi futuro con América, me quedan 3 años de contrato”, aseguró a los medios de comunicación.

Asimismo, Fidalgo mencionó que en estos momentos solo está enfocado en la liguilla y piensa en tener una revancha frente a Club Chivas, equipo que los eliminó el torneo pasado.

“Si es verdad que en la manera en la que salí el torneo pasado es la peor que te pueda pasar, no es que sea una revancha, yo quería hacer las cosas bien desde el minuto uno, ahora toca la liguilla”, sentenció.

Club América rumbo a la liguilla

El Club América tendrá retos importantes en la liguilla del Apertura 2023, por lo que quieren revertir lo hecho el torneo pasado y avanzar a las semifinales.

En ese sentido, las Águilas se enfrentarán ante Club León en los cuartos de final , luego de ser líderes durante la mayor parte del torneo, tendrán a un rival que se calificó en el Play In.

El Club América es el favorito para ganar ese encuentro y también el campeonato, dado los buenos resultados que tuvo a lo largo del torneo.

Club América vs Club León

Ida miércoles 29 de noviembre 19: 00 horas - Nou Camp

Vuelta sábado 2 de diciembre 19:00 horas - Estadio Azteca

Cuartos de final del Apertura 2023

Los cuartos de final del Apertura 2023 ya están listos; ya hay fechas y horarios para que inicien este miércoles 29 de noviembre.

Los cruces de los cuartos de final quedaron de la siguiente manera:

Rayados de Monterrey vs Atlético San Luis

Ida miércoles 29 de noviembre 21:10 horas - Alfonso Lastras

Vuelta sábado 2 de diciembre 21:00 horas - BBVA

Club Tigres vs Club Puebla

Ida jueves 30 de noviembre 19:00 horas - Estadio Cuauhtémoc

Vuelta domingo 3 de diciembre 20:00 horas - Estadio Universitario

Club Pumas vs Club Chivas

Ida: Jueves 30 de noviembre 21:00 horas - Estadio Akron

Vuelta domingo 3 de diciembre 18:00 horas - CU

