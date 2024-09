En Chivas se amplió la lista de lesionados y ahora su principal “refuerzo” será baja por algunas semanas y no, no hablamos de Chicharito Hernández, si no de un personaje que sí que ha pesado a favor del Rebaño.

En Chivas las cosas van mal y de malas, unos días después del revés ante Cruz Azul en la Liga MX, se dio a conocer la noticia de que su principal “refuerzo” se lesionó y se desconoce cuándo volverá a las canchas.

El principal “refuerzo” de Chivas no es Chicharito Hernández ni Cade Cowell; es más, es un personaje que ni siquiera usa los colores rojiblancos.

Se trata de Luis Enrique Santander, el árbitro que ha sido muy cuestionado por las supuestas ayudas arbitrales a Chivas, hasta el punto de que algunos lo apodan Chivander.

Malas noticias para Chivas: el árbitro Luis Enrique Santander se lesionó

Luis Enrique Santander, el árbitro favorito de Chivas, está lesionado y causará baja de las canchas por algunas jornadas, por lo que este fin de semana no verá acción como central aunque sí tendrá participación en el VAR.

Además del principal “refuerzo” de Chivas, también se anunció la lesión de Marco Antonio ‘Gato’ Ortiz, que bajo esta analogía sería uno de los “jugadores” más trascendentales en la cancha para Club América.

Ninguno de los dos fue designado como árbitro central, pero ambos estarán presentes en el VAR y qué partido creen que le tocó a Luis Enrique Santander… sí, el de Chivas.

Lesión de Luis Enrique Santander. (@GuzmanGasso)

Luis Enrique Santander será parte del VAR en el Chivas vs Rayados

Luis Enrique Santander está lesionado por lo que no fue designado como árbitro central, pero sí le dieron un lugar en el VAR para el partido Chivas vs Rayados de Monterrey.

El encuentro Chivas vs Rayados será arbitrado por Jesús Rafael López Valle; mientras que en el VAR aparecerá Luis Enrique Santander y como AVAR Lizeth Amairany García Olvera.

El partido entre Chivas y Rayados de Monterrey, correspondiente a la Jornada 10 de la Liga MX, se disputará este sábado 28 de septiembre en la cancha del Estadio Akron; a continuación toda la información para que no pierdas detalle del encuentro.