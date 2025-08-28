El AEK de Atenas, con Orbelín Pineda en la cancha, recibió al Anderlecht del Chino Huerta en la vuelta de los playoffs de la Conference League; te contamos cómo les fue a los futbolistas mexicanos.

Los equipos de los mexicanos Orbelín Pineda y Chino Huerta empataron en la ida de los playoffs de la Conference League, así que se esperaba un duelo cerrado en la vuelta, en busca del pase.

El AEK de Atenas aprovechó recibir como local el partido de vuelta de los playoffs de la Conference League, para vencer al Anderlecht y avanzar a la Fase de Liga de la competencia

Con marcador de 2-0, el AEK de Atenas de Orbelín Pineda, venció al Anderlecht del Chino Huerta, redondeando un global de 3-1 a favor del equipo griego, que jugará la Conference League.

Aboubakary Koita abrió el marcador a favor del AEK de Atenas al minuto 36, mientras que Dereck Kutesa selló el triunfo sobre el Anderlecht.

El futbolista mexicano Orbelín Pineda jugó todo el partido de vuelta de los playoffs de la Conference League, con el AEK de Atenas.

El futbolista mexicano del Anderlecht no fue capaz de pesar en la ofensiva de su equipo, por lo que salió de cambió y abandonó la cancha después de ser amonestado.