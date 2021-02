Adalid Maganda afirmó que Arturo Brizo, presidente de la Comisión de Arbitraje, lo ha discriminado mediante actitudes racistas.

México.- A diferencia de su anterior separación, el árbitro Adalid Maganda descartó que quiera ser reinstalado en la Liga MX, pues, como dijo, trabajar ahí afectó su salud dado que se sintió discriminado.

Y es que según Adalid Maganda, Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, tuvo actitudes racistas con él , de modo que las condiciones de trabajo no era las mejores.

Incluso el silbante, que recientemente fue despedido debido a su supuesto bajo nivel , reveló en entrevista con W Radio que sufrió desmayos a causa de la estresante situación que está experimentando.

“Yo amo al arbitraje, quisiera regresar a mi profesión, pero las condiciones no están dadas. No soy bien visto por la Comisión, lo saben todos, no me han tratado de lo mejor, no es un trato igualitario entre todos los árbitros y yo. Regresar a trabajar en esas condiciones sería fatal para mi salud, hace poco tiempo me desmayé por esa situación” Adalid Maganda

Adalid Maganda acusa que racismo motivo su despido

Hace un par de años, Adalid Maganda fue separado por vez primera del arbitraje . De acuerdo con su testimonio, su baja estuvo impregnada de racismo, ya que, como relató en su momento, Arturo Brizio le corrió no sin antes decirle “ pinche negro ”.

Por tal motivo interpuso una queja ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Después de negaciones con la Federación Mexicana de Futbol (FMF), la cual explicó que su baja obedeció a que no pasó las pruebas correspondientes, finalmente regresó a las canchas.

Sin embargo, recientemente se anunció su baja definitiva , lo cual para Adalid Maganda de nuevo tiene que ver con discriminación y racismo. Incluso ayer 15 de febrero acudió de nuevo a la Conapred para reabrir el caso.

🎙 Adalid Maganda asegura que es mentira que esta pidiendo 6MDP. Él está abierto al diálogo para solucionar todo de mejor forma y busca salir dignamente.



🎥 @soycristianmoya pic.twitter.com/WUvSB4A8Gw — W Deportes (@deportesWRADIO) — W Deportes (@deportesWRADIO) February 15, 2021

¿Qué busca Adalid Maganda?

Más allá de la reapertura del caso en la Conapred y de que amenazó con escalar el asunto a la FIFA, lo que Adalid Maganda busca es una “salida digna” del arbitraje.

En ese sentido, negó categóricamente que haya solicitado el pago de 6 millones de pesos como indemnización, toda vez que su intención no es pelear con la FMF, institución con la que se siente agradecida por la oportunidad.