Antonio Mohamed head coach of Pumas during the game Pumas UNAM vs Atletico San Luis, corresponding to Round 14 of the Torneo Clausura 2023 of the Liga BBVA MX, at Olimpico Universitario Stadium, on April 09, 2023. <br><br> Antonio Mohamed Director Tecnico de Pumas durante el partido Pumas UNAM vs Atletico San Luis, Correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Olimpico Universitario, el 09 de Abril de 2023. (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)