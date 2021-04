Cómo reconocer a un lópezobradorista

La 4T y los lopezobradoristas presentan características que poco abonan a mejorar y construir al país.

"Este que ves, engaño colorido,

que, del arte ostentando los primores,

con falsos silogismos de colores

es cauteloso engaño del sentido;

éste, en quien la lisonja ha pretendido

excusar de los años los horrores,

y venciendo del tiempo los rigores

triunfar de la vejez y del olvido,

es un vano artificio del cuidado,

es una flor al viento delicada,

es un resguardo inútil para el hado:

es una necia diligencia errada,

es un afán caduco y, bien mirado,

es cadáver, es polvo, es sombra, es nada".



Sor Juana Inés de la Cruz

La prueba del ácido

Hay muchas formas de reconocer a un ‘lópezobradorista’. Lo que es más, si bien no todos despliegan la totalidad de las características —aparte de que les asisten muchas más—, este pequeño listado los retrata bien.

Como si siguieran un guión predeterminado, usualmente los rasgos van unidos y fortalecen la distinción de esta ‘nueva clase política’.

Y lo irónico: se dice que son los críticos a la Cuarta Transformación quienes despliegan y manifiestan todas estas particularidades...

1. Mienten

Ante todo, mienten; por interés, pero sobre todo sin él. Sea sobre el número de contagiados y muertos por covid o para acusar a grandes empresas de recibir subsidios por el consumo de electricidad. SPIN, empresa dedicada al análisis de la comunicación política, hace ver que en 540 mañaneras, el presidente suma 44 mil 428 afirmaciones falsas o abiertas mentiras: “México tendrá un sistema de salud como Dinamarca”. “En México ya no hay masacres”. “México se tiene asegurada la dotación de gas natural”. “En México no hay corrupción”. Etcétera.

2. Insultan

En las redes sociales y distintas plataformas digitales, los lópezobradoristas utilizan las injurias, ofensas y agravios contra quien no piense como ellos. No se les da bien el debatir o demostrar lo que cada quien piense u opine, tan solo denostar al contrario con insultos. Nuevamente, quien es excelso en la práctica es AMLO: ha proferido 80 insultos distintos —sí hay cuenta de eso— contra la prensa.

3. Atacan en lo personal

Arremeten, adentrándose en cuestiones de corte personal —las más de las veces sin fundamento alguno—, contra quien señala los yerros o problemas de la 4T.

4. Manipulan, tergiversan y enredan

Manipulan el sentir popular. Tergiversan las información para hacer creer que un aeropuerto no funciona con el fin de construir otro que no tendrá autorización para operar. Enredan; si las autoridades no son fieles a los hechos y a la objetividad de las cosas, ¿por qué habrían de serlo sus seguidores? Esa es la lógica que opera y los resultados ya los conocemos.

5. No cumplen sus promesas y acuerdos

La última muestra es el compromiso firmado por el propio presidente y todos los gobernadores. El cual se suponía ayudaría a que los políticos no se involucraran ni entrometieran en el proceso electoral en curso. El primero en romperlo fue el presidente al publicar y comentar en sus redes sociales un cartón político, denostando a los demás institutos políticos.

6. Actúan con cinismo

Inyectar sin vacunar y solo cuando son captados en el problema, aceptar el hecho. Mismo así, minimizan el caso al hablar de “un error”. ¿Habrá sido el único? Cínicos cuando aceptan que han hecho algo incorrecto, pero se defienden diciendo: “antes fue peor”.

7. Discriminan

No querer vacunar a todo el personal de salud que trabaja en el sector privado. Tanto el personal de salud privado como público han dado todo por cuidar y proteger a la población en general durante la pandemia. No es justo que se diga que podrán vacunarse hasta dentro de un futuro, cuando tenían que haber sido los primeros en recibir la inoculación. Lo mismo sucede en el Servicio Exterior Mexicano, donde las plazas no se dan a profesionales de carrera. Las vacantes están siendo usadas para nombrar a los influyentes y amigos con fines políticos. Sí, ya sé, como en las mejores épocas del PRI…

8. Están frustrados y resentidos

Tal vez la más triste muestra de ello fue ahora en Semana Santa cuando un grupo de turistas de Tepito que visitaban Acapulco les espetó a los lugareños: “de nosotros tragan”. El resentimiento llega a niveles demenciales.

9. Calumnian

Más grave que la mentira, culpar a otros sin razón. Desacreditar y levantar falsos contra periodistas, columnistas y empresarios, refiriéndose a ellos como ‘chayoteros’ por el solo hecho de cuestionar duramente al gobierno federal.

10. Se dicen víctimas

A cada rato. Todo lo que sucede o deja de suceder en el país es culpa de otros. Los “culpables” favoritos son Felipe Calderón, Claudio X González, Carlos Loret. Así, si una ONG dice que Sanjuana Martínez ha vulnerado a los periodistas, la respuesta es decir que otra ONG quiere asesinar a la directora de Notimex. Todo, obvio, sin pruebas.

11. Carecen de argumentos

Más del 70% de las compras del actual gobierno, son adjudicaciones o adquisiciones directas. No hay razón para ello. Tampoco para cambiar la ley de la industria eléctrica y ahora tener una energía eléctrica más cara y, peor, contaminante. El utilizar la soberanía de parapeto no cuenta como argumento.

12. Traicionan

Vale preguntarle a Porfirio Muñoz Ledo por qué no le permitieron participar en estas elecciones. Lo mismo aplica para Javier Sicilia, quien apoyó a Regeneración Nacional en todo el proceso comicial, y una vez que solicitó ver a AMLO, este le contestó: “no; debo cuidar la investidura presidencial”.

13. Odian

Sus odios son eternos, atacando todo lo que en algún momento consideran operó contra ellos. Sea Rosario Robles, el INE, Texcoco y un larguísimo etcétera.

14. No se responsabilizan

El huachicol es culpa de otros, la falta de medicinas es responsabilidad de las farmacéuticas o de la ONU, la mala economía se debe al covid y los muertos son producto de... la prensa. Asumen que es posible lanzar sus culpas a todo el mundo y que no son responsables de nada.

15. Solo ellos han sufrido

Detentan el monopolio de saber lo que es luchar en la vida. Están convencidos de que solo ellos han pasado penurias. Como si la historia de injusticias y pobreza empezara con ellos. De igual forma, como si solo las protestas de la 4T fueran válidas o solo ellos hubieran sufrido los problemas por la falta de democracia y únicamente ellos han abierto camino en la materia.

La 4T y los lopezobradoristas presentan características que poco abonan a mejorar y construir al país. ¿Qué queda? Aún se puede apostar por el cambio. Cuando nos topemos con un personaje así, habrá que intentar hacerles ver su error y, claro está, ni de chiste votar por ellos.