El Doctor López-Gatell contra todos: Nadie quisiera ser López-Gatell

El rockstar de la epidemiología, como lo apodan algunos, no ha logrado controlar la epidemia ni llevarla a los números que todos esperamos.

¿Es culpa de Hugo López-Gatell todo lo que pasa en México

Hace un par de días, Verónica Malo, escribió en SDPNoticias sobre el Doctor López-Gatell y su estrategia para controlar la pandemia en el país. El 26 de marzo, en la editorial del país titulada “Ya basta doctor López-Gatell” piden que el subsecretario pida disculpas por sus palabras contra la prensa. El rockstar de la epidemiología, como lo apodan algunos, no ha logrado controlar la epidemia ni llevarla a los números que todos esperamos. La verdadera pregunta es, ¿Es culpa de López-Gatell todo lo que pasa en México en consecuencia con la pandemia?

En lo que llevamos de pandemia existen dos bandos, abrir o no abrir, salir o no salir. Si usted es fiel creyente de alguna de las dos estrategias puede evaluar mucho mas fácilmente su posibilidad de contagiarse.

Recuerdo al principio de la pandemia, todo mundo acató las recomendaciones de quedarse en casa y salir lo menos posible. Y esta recomendación no solo era para México sino para el mundo entero. Nos dimos cuenta de que México no es una isla y que no todos seguíamos las recomendaciones que nos daban las autoridades sanitarias y los contagios empezaban a crecer hasta convertirnos, penosamente, en una de las naciones con mas muertes por el dichoso bicho.

Es complicado “tibiar el agua” cuando de un lado están las precauciones que se tendrían que tomar y del otro lado están los comercios que mueren lentamente por la falta de personas que acudan a ellos. De un lado están los expertos que nos piden tomar precauciones y del otro lado están los que se dicen “expertos” y no siguen las reglas que deberían de seguir.

Salgamos un poco del caso mexicano y veamos como le va a Ángela Merkel en Alemania, donde se supone que la llevan mejor que nosotros.

El domingo, en conferencia televisiva, la canciller alemana le pidió a los estados federales hacer algo mas para bajar la tendencia a la alza de los contagios en cada uno de ellos. Merkel dice que cada estado tiene enfoques muy diferentes en cuanto el manejo de la pandemia. También dijo “Necesitamos tomar las medidas necesarias muy seriamente. Algunos estados lo están haciendo, otros todavía no lo están haciendo”.

Al final Merkel advirtió que, si los estados no estuvieran tomando las acciones recomendadas en el futuro cercano, el gobierno federal podría apegarse a la “Ley de protección contra infecciones” para implementar restricciones a nivel nacional.

Se supone que en Alemania tienen todo mas controlado y que la vacunación va mejor que en nuestro país y no la están llevando tan bien, ¿Qué nos queda a nosotros?

Imagine que el presidente López Obrador dijera algo parecido a lo que esta diciendo Ángela Merkel en Alemania y mas ahora en tiempos electorales.

La situación tendría que estar muy complicada para que el gobierno federal tomara acciones como las que están pensando tomar en el gobierno alemán para el control de la pandemia. Y siendo sincero, no creo que nadie, ni la oposición ni los de los partidos en el poder, quieran que haya esas restricciones porque no podría haber campaña política en las calles como las esta habiendo ahora.

Ahora imagine que esta en los zapatos de López-Gatell sabiendo que la situación no es la mas propicia y que no se puede hacer para ningún lado porque todos se le echan encima, suena bastante complicado.

Si López-Gatell cierra todo, va en contra del gobierno. Si abre todo, va en contra de la salud. ¡Que complicado!

No niego que la estrategia que esta llevando, cualquiera que sea, no es la mas adecuada por que no se han visto resultados.

Yo pensé que en su carácter de epidemiólogo iba a tener una mejor idea de la distribución de las vacunas, al parecer no fue así. Hay muchos modelos de dispersión, de logística, y militares que hubieran dado un mejor resultado en la aplicación de vacunas. Tal vez por centro urbano, por población o por semáforos se estuviera teniendo un mejor resultado. Las estadísticas poblacionales, mejores que INEGI las tienen los de la Coca-Cola, los de Bimbo o los de las cerveceras, que llegan a los lugares mas recónditos del país. Si se hubieran juntado o estas compañías hubieran levantado la mano en pos del bienestar nacional, seguramente se hubiera diseñado un mucho mejor plan de vacunación y el doctor López-Gatell se hubiera quitado un poco de la crítica que tiene. Pero ni los “empresarios” levantaron la mano, ni las instituciones sanitarias los buscaron. Esta mas fácil enseñarles a los repartidores de la Bimbo o a los cajeros del Oxxo a aplicar vacunas que a los militares, pero bueno, eso solo es una idea.

Mientras tanto, que hará el Doctor López-Gatell primero, ¿disculparse ante los medios o dejar el puesto? Tal vez ninguna de las dos opciones. Esperemos…