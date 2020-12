Vacunas: del buen trabajo de la SRE a la inmoralidad de Morena

Triste el panorama para 2021 si no se corrigen a tiempo estas decisiones miserables, electoreras y ruines de Morena.

Por decir lo menos resulta ruin y miserable la actitud de los líderes de Morena, de su presidente Mario Delgado, de la secretaria general Citlalli Hernández y del coordinador de los senadores Ricardo Monreal con el manejo electorero que pretenden dar a las vacunas, así como algunos morenistas y lopezobradoristas que ven la tragedia con fines electorales.

De la gloria al infierno



Después del acierto, producto del extraordinario esfuerzo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para traer la vacuna a México, vino el agandalle de los politiqueros que solo tienen en su mente las elecciones, sin importarles absolutamente nada, menos la salud del pueblo de México.

Vacuna universal



Según lo acordado en el G-20 y la OMS, la vacuna debe estar disponible para todo el mundo, sin excepción, por una simple razón: en una pandemia no sirve que un país sí se vacune y 20 no lo hagan, la vacuna se requiere para médicamente erradicarla y también para que la economía mundial se reactive.

Así que, si el gobierno —o su partido y sus “politiqueros electorales”— llegan y dicen que “nunca se había hecho” y que solo México garantiza las vacunas, es una gran mentira.

La vacuna debe estar disponible y debe ser de aplicación “universal”, es decir para todo el mundo. Los países del G-20 en coordinación con la OMS están haciendo el mayor esfuerzo, primero para alcanzar el desarrollo de la vacuna y después para encontrar el mecanismo adecuado para que ningún país por rico que sea tenga el privilegio absoluto o único del medicamento.

La vacuna ya ha llegado prácticamente a todos los países de manera proporcional y se inició su aplicación, la responsabilidad ahora es de cada gobierno conforme a los mecanismos acordados. La diferencia entre la vacunación de un país y otro tiene que ver con la logística que implementen de acuerdo con sus propios sistemas de salud. Sin embargo, hay países, como el nuestro, donde aprovechan la desgracia para utilizarla de propaganda político-electoral.

Morena superó al peor PRI



Lamentablemente en México, Morena, el partido que creó el compañero presidente, se lanzó con todo. Mario Delgado su presidente y su secretaria general, Citlalli Hernández, subieron a sus redes sociales un video en el que presumen que el gobierno de AMLO aplicará la vacuna en forma universal y que su partido usará la mitad de su presupuesto para la compra del antídoto.

Esta estrategia propagandística es respaldada a través de las redes de Palacio Nacional de donde salen tuits como el de Vero Islas:

La oposición mexicana no solo es la más chafa del mundo, también es la más miserable.



Politizó la pandemia, a los muertos y ahora quiere partidizar la vacuna.



Son una KK. — Vero Islas (@LOVREGA) — Vero Islas (@LOVREGA) December 28, 2020

Parece que no vio y escuchó el video propagandístico de Mario Delgado, ¿Quién partidiza? ¿Quiénes son los miserables? ¿quiénes son unas KK?

Por su parte Ricardo Monreal, senador de Morena y brazo ejecutor de las políticas más controversiales del camarada presidente, se lanzó contra los gobernadores que, como gobierno, levantaron la mano para apoyar en la aplicación de las vacunas, tal y como corresponde en una república federalista. Monreal señaló: “En esta perspectiva debemos ubicar también a los gobiernos locales, que exigen administrar la aplicación de la vacuna y no queremos que se repitan hechos cuestionables en donde perdieron la vida niños que padecían cáncer, a quienes se les suministraba agua destilada en lugar de ampolletas profesionales y científicas contra la enfermedad".

En otras palabras, tanto AMLO como su partido Morena buscan a toda costa aprovechar el tema de las vacunas para ligarlo al proceso electoral, quieren convertirse en salvadores y tratar de hacer creer que solo el compañero presidente es el único capaz en el mundo de proveer la vacuna.

¿O no es así, compañero y camarada presidente? Si no lo es, urge un deslinde. ¿O está usted de acuerdo, presidente AMLO, con lo que hacen Delgado, Citlalli y Monreal? ¿Va a insistir usted en usar la red de los programas de bienestar para distribuir la vacuna, una red señalada numerosas veces, y con pruebas, de estar al servicio de Morena? ¿No es mejor tomar la palabra a los empresarios, que tienen por cierto adquiridos para otros propósitos refrigeradores capaces de conservar las vacunas, además distribuidos en sus plantas y bodegas en todo el país? Invito a AMLO a reflexionar y cambiar de actitud antes de que sea juzgado muy enérgicamente, dentro y fuera de México, por la utilización política de la pandemia. Un juicio que no solo lastimaría al presidente López Obrador, sino a todo el país, que se vería bananero.

La realidad es que el gobierno de la República tiene la obligación de garantizar la vacuna y su aplicación universal, usando para tal efecto a todas las instituciones, incluyendo a los 32 gobiernos estatales, sin embargo, lejos de utilizar toda esa infraestructura existente, el gobierno de Andrés prefiere anunciar la participación de “Los siervos de la nación”, es decir, ¡los 10 mil centros donde actualmente se distribuyen los apoyos gubernamentales serán sedes para la vacunación! ¿Están capacitados tales siervos? Lo dudo.

De mantenerse la lógica electorera de Morena y por lo visto de AMLO, “el salvador” de México podría rezagarse y quedar como el “negrito en el arroz” a nivel mundial.

Y si la estrategia no les funciona, a quién buscarán culpar ahora ¿a la maligna oposición? ¿Al sector privado? ¿A cualquiera que haya cuestionado la estrategia —a todas luces electoral— del proceso de vacunación?

Triste el panorama para 2021 si no se corrigen a tiempo estas decisiones miserables, electoreras y ruines de Morena. El camarada presidente tiene la palabra.