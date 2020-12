De la sumisión a la bravuconada

¿Respetará Biden los acuerdos de Trump y AMLO para favorecer a China y a los países aliados de los asiáticos como Corea del norte?

El presidente de la República está iniciando con el pie izquierdo una relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos, el principal socio comercial y político de nuestro país.

Con Trump en cambio, asumió compromisos que nada tenían que ver con el interés nacional, cedió en temas de migración, de energía, de seguridad e incluso trató de modificar el T-MEC con fines electorales en beneficio del republicano.

Joe Biden / Donald Trump



Hasta hoy AMLO mantiene un discurso que no busca conciliación ni acuerdos con el nuevo gobierno, por el contrario, mantiene los intereses de su amigo Trump sin importar las implicaciones negativas que eso pueda ocasionar al país.

AMLO junto con sus homólogos de Brasil, Jair Bolsonaro y de Rusia, Vladimir Putin, son los únicos que no han reconocido el triunfo de Joe Biden.

Sin embargo, a través de fuentes gubernamentales trascendió que, a pesar de que el compañero presidente mantiene su testaruda posición de no felicitar a Biden, lo hará, a pesar de todo, un día después de que el Colegio Electoral de Estados Unidos emita su voto el 14 diciembre para certificar la elección.

Las consecuencias de la posición “agachona” que mantuvo frente a Donald Trump, ya se empiezan a sentir.

Lo primero, fue imposible sostener en el cargo de subsecretario para América del Norte a Jesús Seade, un tipo que, aparte de nunca estar presente frente a los cónsules mexicanos y sus contrapartes estadounidenses y canadienses, prefirió viajar a China con el pretexto de que buscaba negocios para traer a México e incorporarlos vía el T-MEC, aun cuando China es el rival comercial de Estados Unidos y México.

Fracaso de la operación cicatriz



Lo preocupante es que, cuando el director para América del Norte, Roberto Velasco, buscó acercamiento con el equipo de transición de Biden, la reacción no se hizo esperar, no lo recibieron y le dieron portazo en la nariz.

Además de lo testarudo del camarada presidente, hay otro problema, las luchas intestinas al interior del servicio exterior mexicano, entre Marcelo Ebrard, considerado uno de los más cercanos a AMLO, contra la embajadora de México en Washington, Martha Bárcena quien podría presumir una relación aún más influyente con AMLO que la de Ebrard.

Sin embargo, hasta ahora, la embajadora Bárcena no ha realizado -algunos dicen que porque no ha podido; otros, que porque no se le ha permitido- su función diplomática de establecer contacto formal con el equipo del presidente electo Joe Biden.

¿Será que hay alguien que manda instrucciones a Washington para minar a la cancillería sin importar las consecuencias para México?

Coquetear con China



La relación de AMLO con Trump dio lugar a la llegada de capital chino a México en condiciones favorables. Los republicanos siempre han favorecido la relación con China, mientras que los demócratas han sido mucho más cautos, sobre todo para proteger la integración de mercancías con producción regional, situación que beneficia a México.

En agosto de 2018, el entonces embajador chino Qiu Xiaoqi fue el primero de los diplomáticos en ser recibido en la “casa de transición” de AMLO y a partir de ahí se reveló una estrategia comercial y de inversión más abierta y fluida en México.

Uno de los ejemplos más destacados de esa relación fue el contrato que el gobierno de la CDMX otorgó para la modernización de la línea 1 del metro al consorcio de la empresa CRRC Zhuzhou Locomotive, subsidiaria de China Railway, que tiene una historia polémica en el país, luego de que se le revocó la construcción del tren México Querétaro.

Otro fruto de las negociaciones del dueto AMLO-Trump es la venta de hidrocarburos a China, como el gas natural producido en Texas, que utilizará de trampolín a México. Una parte lo sacarán por la planta de regasificación de Ensenada de la empresa Sempra Energy y por otro lado, se utilizará el ducto submarino que va de Houston-Tuxpan el cual se interconectara con el ducto interoceánico, ese sí construido por la 4T, para dar salida al gas por Salina Cruz a través de una planta de regasificación que construirá la 4T para poder sacar ese gas a China, y México, pues se quedará sin gas como ya se menciona en el Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2020-2024, que dice que el gobierno no descarta que Estados Unidos (Trump) deje de vender gas a México.

¿Estará Biden interesado en respetar los acuerdos inconfesables de Trump y AMLO para favorecer a China y a los países aliados de los asiáticos como Corea del norte? País al que, por cierto, Alberto Anaya presidente del PT va cada año para asistir a la asamblea general del partido Comunista.