El segundo juicio político contra Donald Trump: otra lección para nuestro país

La Cámara Alta estadounidense inició hace tres días el proceso contra el expresidente Donald Trump.

¿Propuso el presidente Joe Biden una consulta popular para que el Senado estadounidense juzgase a Donald Trump por los supuestos delitos cometidos el pasado 6 de enero en Washington? No. Mientras Biden anunciaba que él no intervendría políticamente en el juicio político de su antecesor, pues sus responsabilidades frente a la pandemia no se lo permitirían, la Cámara Alta estadounidense inició hace tres días el proceso contra el expresidente.

Mientras otros jefes de Estado recurren a estratagemas populistas para justificar acciones de justicia, el Congreso de los Estados Unidos ha optado por someter a juicio político, por primera vez en la historia, a un expresidente. En este tenor, el lector recordará que la Cámara de Representantes, bajo el liderazgo de Nanci Pelosi, redactó un artículo de impeachment para juzgar a Donald Trump por incitación a la violencia y al resquebrajamiento de la democracia estadounidense.

Loa actos de Donald Trump, no deben quedar impunes

Según fue presentado ayer por los representantes demócratas, las acusaciones contra Donald Trump, si bien se encuentran contenidas en un solo artículo, abarcan desde las teorías conspiratorias sobre un fraude electoral promovidas por el presidente, hasta los discursos incendiarios y tuits frente a la turba reunida en Washington el 6 de enero.

La lección deseada por el partido demócrata y una buena parte de los republicanos consiste en mostrar al mundo y a la sociedad estadounidense que ningún individuo está por encima de la ley, y que los actos del expresidente no deben quedar impunes ante flagrantes acciones que atentaron contra la democracia, y que pudiesen haber resultado en la pérdida de vidas humanas. Ayer mismo, en el recinto senatorial, fue presentado un vídeo con imágenes inéditas sobre la violencia desatada en Capitol Hill, y cómo los agresores proferían insultos contra el vicepresidente Mike Pence y Nanci Pelosi.

Después de un intenso debate legal, el Senado aprobó la iniciación del segundo juicio político contra Donald Trump pues, según arguyeron los juristas, existían precedentes sobre el impeachment contra un funcionario público de alto nivel una vez que éste habia abandonado le cargo. Los antecedentes, no obstante, se remontan a finales del siglo XVIII e inicios del XIX contra un senador y un secretario de Guerra.

Con el propósito de evitar que el impresentable, desequilibrado y narcisista ex presidente de los Estados intente reintegrarse a la política con la búsqueda de un cargo público, los senadores demócratas necesitarán convencer a 17 republicanos, lo que les facilitaría los dos tercios necesarios según dicta la Constitución.

Esta tarea, no obstante, no se antoja sencilla, pues la fuerza electoral de Donald Trump, representada por más de 70 millones de sufragios, parece arredrar a senadores republicanos cuyas ambiciones politicas descansan en la posibilidad de heredar las voluntades de los electores de las pasadas elecciones.

En suma, los Estados Unidos viven hoy un momento crucial en la historia de su vida democrática; un ejercicio democrático que no tuvo necesidad de contar con plebiscitos, consultas populares o un presidente en funciones que saliese cada mañana a alardear sobre su voluntad de ajusticiar a sus rivales políticos. Se ha tratado, simplemente, de velar por la Constitución y las leyes.

Una vez más, México debería aprender de los Estados Unidos.