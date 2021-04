Morena no termina de cuajar como partido en el poder

La pésima gestión de Mario Delgado como líder nacional de Morena, ya está pasando factura con la oleada de cancelaciones de registros en candidaturas.

Morena podría perder a S.L.P.

Algo está pasando dentro de Morena y en la mente del presidente Andrés Manuel López Obrador, tal parece que la pésima gestión de Mario Delgado como líder nacional del partido en el poder, ya está pasando factura con la oleada de cancelaciones de registros, porque no todo es Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, en otras entidades, ya le están cancelando las candidaturas.

Ayer le bajaron a Xavier Nava Palacios como candidato a la alcaldía de la capital de San Luis Potosí, y dicen que lo mismo podría ocurrir con su candidata a la gubernatura Mónica Rangel, ya que no entregó sus informes de fiscalización ante el INE, ya que, según la treta de Mario Delgado, en Morena no existían los precandidatos, pero el tribunal electoral del poder judicial de la federación, ya dictaminó que no es así.

Pero no es su único problema, su candidata al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Álvarez cayó al precipicio después de que se confirmará que mintió al afirmar que no sabía que era NXIVM y su dirigente, quien resultó ser el líder de una secta que esclavizaba mujeres.

Mario Delgado se ha concentrado en la defensa de Félix Salgado Macedonio, descuidando la totalidad de las otras campañas y todo por la falta de previsió n de entregar reportes de precampaña, su enorme falta de administración.

Sin embargo, ante la falta de dignidad de no querer aceptar los errores, Morena comete un gran error al mandar un ejemplo de falta de acatamiento a reglas y leyes establecidas, disfrazándolo de resistencia civil pacífica.

A esta polarización se suma que el Senado de la República haya decidido extender un año y 11 meses la permanencia de Arturo Zaldívar, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) afirmó que la adición del artículo décimo tercero transitorio a la reforma constitucional en materia judicial no estaba contemplada en el proyecto original, que se hizo público desde febrero de 2020.

En un comunicado, el organismo, encabezado por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, también presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó que el Poder Judicial Federal no fue consultado sobre la inclusión de dicho transitorio, que prevé la ampliación del periodo de los consejeros del CJF, y del propio ministro presidente.

¿Entonces qué pasó?

Porque el afán de enrarecer aun más el ambiente político-electoral, estando tan cerca las elecciones, cuando el más afectado con un voto de castigo, sería el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.