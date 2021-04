El INE en llamas y la elección se va a incendiar

¿Qué pensaran Mario Delgado y AMLO de las amenazas cada vez más agresivas de Félix Salgado Macedonio?

¿Dónde queda la paz y la tranquilidad que siempre ha pedido el presidente López Obrador?

Duda honesta, ¿qué pensaran Mario Delgado y Andrés Manuel López Obrador de las amenazas cada vez más agresivas de Félix Salgado Macedonio en contra de los consejeros del INE?

Ayer por la mañana, el excandidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio arreció su discurso en contra del INE y de sus consejeros, quienes sesionarán hoy martes para definir las candidaturas del senador con licencia, así como de Raúl Morón, a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente.

En el plantón que mantienen al exterior de la sede del INE, el político guerrerense arremetió en particular en contra de los siete consejeros que votaron para quitarle la candidatura, incluido el presidente del organismo electoral, Lorenzo Córdova.

"Si no se reivindican, se lo decimos de una vez, los vamos a hallar a los siete (consejeros), los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova, ¿no le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? Si les gustaría saber cómo está su casita, de lámina negra gotea, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, ¿si? ¡Cabroncito!

"No vamos a permitir un atropello y que no le rasquen los huevos al toro porque nos van a encontrar, tenemos el respaldo del pueblo, somos mayoría", exclamó ante sus simpatizantes.

Es entonces que, bajo el argumento de supuestamente ser mayoría, se puede impunemente violar la ley y amenazar no solo a los consejeros, sino a las instituciones que son garantes de la democracia, bajo la justificación de ser un personaje bravo y aguerrido.

¿Dónde queda la paz y la tranquilidad que siempre ha pedido el presidente López Obrador? ¿Qué sucedió con los argumentos de no mentir, no robar y no engañar de Morena? No se suponía que serían diferentes, el “cambio verdadero” con abrazos y no balazos y sobre todo respetando el derecho a disentir, pero más que eso, haciendo valer las leyes, poniendo el ejemplo.

Si seguimos debilitando a las instituciones y a los poderes públicos, no cabe duda, de que Morena ganará una popularidad efímera, pero a la larga la ciudadanía perderemos lo poco o mucho de lo que ha avanzado nuestro asediado y débil andamiaje democrático.

Luchamos para construir un nuevo régimen político con equilibrios democráticos de los poderes públicos y no para impulsar el resurgimiento de un presidencialismo absolutista.

En tiempo real

1.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado enérgico al Instituto Nacional Electoral y a Morena de mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo.

“Como secretaria de Gobernación hago un enérgico llamado a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo, tanto a las instituciones, como a los servidores públicos”, escribió en Twitter Sánchez Cordero.

Olga Sánchez Cordero Cortesía

2.- Si México hubiera tenido un mejor desempeño al gestionar la pandemia de COVID-19 se habrían evitado en 2020 alrededor de 190 mil muertes por todas las causas (incluidas las provocadas por otras afecciones a las que se les dejó de dar atención), revela un estudio sobre la respuesta del país ante la crisis sanitaria, elaborado por un grupo de especialistas a petición del panel independiente que la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en marcha para analizar cómo han actuado las naciones y el mundo frente a este fenómeno.

Hugo López-Gattel Gobierno de México

3.- El juicio en contra de la extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, por las presuntas omisiones en sus dependencias, que dieron pie al desvío de más de cinco mil millones de pesos con el mecanismo conocido como “La Estafa Maestra”, no podrá llevarse a cabo al menos en los próximos meses.

Esto debido a una resolución de un juez federal de amparo que ratifica que la exfuncionaria cuenta con una suspensión definitiva que impide que dicho proceso penal pueda llegar a la fase de juicio oral.