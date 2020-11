El vampiro de la colonia Roma y la homofobia de ciertos curas

Los que se quedan callados ante la agresión al medio gay, caen en complicidad.



La presión vaticana sobre el Papa Francisco para que aclarara su oposición al matrimonio igualitario, es algo de lo más miserable que se ha visto, dentro de una catástrofe mundial que nos tiene a todos en lo incierto. Es una situación que cobija el silencio sepulcral, para estar a tono, de los millones de creyentes de un México de golpes de pecho, como suele suceder cuando se mencionan las muchas violaciones al laicismo de la iglesia católica, los asuntos tan profanos de la pederastia y la anuencia jerárquica a las concentraciones como las de San Hipólito y las que se prevén para diciembre. En medio de esas eventualidades hipócritas y utilitarias, nos enteramos de la muerte del escritor Luis Zapata autor entre otras obras de El vampiro de la Colonia Roma. En su momento se ha hecho la aclaración de que Zapata, quien murió de Covid-19, no fue un escritor de lo gay, como se le quiere estereotipar sino un buen escritor de obras diversas, en las que destaca por su tema la ya mencionada arriba, obra de culto aunque algunos también se den en este caso golpes en el pecho, y sobre todo por que es un tema al que muchos escritorzuelos le tienen miedo: el de la vida de los homosexuales

LA AGRESIÓN AL SECTOR GAY, PARTE DE UNA VIEJA Y DECADENTE MORAL

Los crímenes que se cometen contra el mundo gay, tienen mucho que ver con la definición sexual de los agredidos : son crímenes de odio de una parte de la sociedad que no ha podido incorporar totalmente a su cotidianidad, el que haya preferencias diferentes. De 2015 a 2019, se han cometido 441 crímenes, todos de una manera violenta en la que se expresa un deseo inhumano de destruir. Y es que si bien amplios sectores de la sociedad han tomado conciencia del respeto que debe de haber hacia las preferencias de los demás, son sectores radicales los que no pueden superar las concepciones tradicionales de la relación hombre-mujer y la familia convencional. La propia iglesia católica tiene en sus interioridades a muchos miembros de su jerarquía y curatos que se rebelan a esta toma de conciencia de la sociedad y se lanzan rabiosos cuando alguien trata de cambiar lo que ellos llaman la tradición eclesial (de allá de la edad media). La posición del Papa Francisco, no es precisamente de izquierda, pero ofrece en ocasiones algunos avances, como cuando sostiene que hay gente que puede ser un gran ser humano sin necesidad de ser creyente. Su postura, detenida en varias ocasiones, demuestra esa concepción, aunque sumergida en lo más profundo de quienes conservan valores medievales porque así conviene a sus posturas. Sin ellos, esa iglesia desaparecería. El llamado sumo pontífice pidió incorporar a las personas gay a una vida civil cotidiana y la interpretación causó revuelo y lo obligaron a aclarar. Las muertes, las agresiones, la posición violenta y de desprecio de los grupos radicales contra los gay, no se toman en cuenta. Y eso significa complicidad.

LUIS ZAPATA, DE PÉTALOS PERENNES, Y EN JIRONES, DE UN ESCRITOR SINGULAR

Luis Zapata Quiroz nació en Chilpancingo en 1951. No fue un escritor improvisado. Estudió letras francesas en la UNAM y recibió muchos premios, y reconocimientos. Fue un intelectual respetado que se dedicó a escribir, a traducir; premio Juan Ruiz de Alarcón que solo se da a los más notables. Mencionaré dos de sus trabajos en los que trata el tema del sector gay, al que como se ha dicho, le dio visibilidad de una manera amplia sin demérito ni ofensa; obras como El Vampiro de la colonia Roma ( Grijalbo, De bolsillo 1979 y 2004. Conaculta 1989), fue premiada como la mejor del año por Grijalbo y De Jirones. El primero que batió récord de ventas cuando salió, más de 25 mil libros en poco tiempo y de Jirones, abordan el tema gay desde diferentes perspectivas. El Vampiro... lo hace a partir de un narrador al que están grabando, que cuenta desde su tierna infancia de personaje real y con familiares hispanos, como arribó a la vida de gay después de una violación que también les pasa a muchas mujeres. Relata a través de cintas grabadas, de las cuales, la séptima que es la última, exhibe con un poema de Quevedo como se elevará a los cielos. Sabemos a lo largo de esa vida, sus cuestionamientos, los personajes con los que convivió y su destino final. De Jirones es la historia de dos homosexuales en una relación conflictiva de todo lo que sucede en una pareja. En otra de sus novelas famosas, De pétalos perennes (Posada 1987), varía el tema. Fue motivo de una telenovela mexicana en 1984, en torno a una mujer madura que se niega a envejecer. La desaparición de Zapata ha sido tomada con lamentación de parte del mundo intelectual y literario, algunos que se hacían los evadidos en otros tiempos, para darle el respeto que se merece como el gran escritor que fue.