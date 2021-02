Hay que ponerse a jalar

“Altavoz Turismo”; ventila el sueldo de Miguel Torruco, funcionario de la 4T, que gana más que el presidente.

¿Quién gana más que el presidente?

La dictadura mexicana se apuntaló desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el político más popular en la actualidad, cuando por decreto ordenó que nadie podía tener un mejor salario que él; pero hasta en eso parece que le pintan el dedo.

De acuerdo con una investigación de “Altavoz Turismo”, un diario digital especializado en la industria sin chimeneas, descubrió que el titular de SECTUR federal, Miguel Torruco Marqués, trae una percepción salarial neta de casi 50 mil pesos más que el presidente mexicano.

En el mismo trabajo periodístico, se describe que la paga promedio de los secretarios de turismo en cada entidad federativa, ronda en los 93 mil 105 pesos, repito, un número promedio.

Y dentro de los titulares de turismo estatal está entre los mejor pagados, el de Tamaulipas: Fernando Olivera Rocha, quien según gana 178 mil 52 pesos con 94 centavos netos ¿y cómo no? Si Olivera, se dice que era la carta fuerte de Ricardo Anaya Cortés, si ganaba la contienda presidencial contra López Obrador.

Pero, a Olivera Rocha, secretario de Turismo en Tamaulipas, no le quita el sueño que hayan descubierto su fortuna obtenida con el sudor diario de la frente; le preocupa más la retórica errónea del alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, y de la Dra. Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud estatal, pues coinciden que no es momento para darle la bienvenida a los regiomontanos que les apasiona vacacionar por las playas, ríos y lagunas tamaulipecas.

Oseguera, de sangre morenista, lanzó una declaración elocuente, pero políticamente incorrecta; dijo que no era el momento para recibir a los turistas; ejemplificó con los regios, pero no son los únicos que visitan la entidad; algunos neoleoneses se indignaron, y claro, suelen creerse el último Escuis de hierro del planeta. No es así.

Con la declaración de inicio de semana, lanzada por Adrián Oseguera, Fernando Olivera, se quedó frío; tanto como una buena cerveza lista para disfrutar en la Playa de Miramar, que es el segundo destino carretero de México durante el periódico vacacional de Semana Santa.

Pero que su colega Gloria Molina, quien nada tiene que andar hablando de turismo, refrendara lo dicho por Oseguera, terminó de reventar y ventilar que Fernando Olivera; quizás hasta anda de vacaciones o perdió el control de su oficina, pues a más de 48 horas de que Oseguera, se entrampara nadie sabe nada de Olivera Rocha.

Que no, que no; el gobierno federal, no opta por la restricciones, ni obligatoriedades a los ciudadanos; el libre tránsito no lo van a interrumpir y tampoco permitirán que los gobiernos locales instalen retenes interestatales, así que más vale en Tamaulipas, se pongan a jalar y aprovechar su capacidad intelectual, como las mismas bondades naturales que el estado les da.

1. Olivera, Oseguera y Molina; existe una app de reservaciones para disfrutar de la Playa de Miramar, se llama CompraTAM.

2. La app, es un asunto de algoritmos que pudo haber permitido la reservación única y exclusivamente a números LADA que no fueran de Tamaulipas.

3. En el proceso de reservación en CompraTAM, como requisito, pudieron haber solicitado al turista una clave relacionada a la reservación del hotel.

4. Si el viajero llegara a la casa de familiares y/o amigos en Altamira, Madero y Tampico; el requisito pudo ser que informe el código postal, teléfono y nombre de contacto aquí en la zona Metropolitana del sur.

5. Si, se trata de quedarnos en casa, pero ante la rebuznes de los legisladores federales que en su mayoría son de Morena; lo ideal es encontrar el cómo sí dejar que la playa sea para los foráneos y en otra ocasión, después de las vacaciones para los bañistas locales.

Señores gobernantes, también a veces hay que poner a pensar a sus asesores, no dejarle todo a la gente de comunicación y estrategia digital.

[email protected]