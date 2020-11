Percepciones

“La sociedad no puede en justicia prohibir el ejercicio honrado de sus facultades a la mitad del género humano”

- Concepción Arenal

¿Cuándo entenderán?

Uno de los principales errores de los políticos es el creer que el mundo entero debe plegarse a su personal forma de ver las cosas, asumiendo que sólo ellos tienen la razón y la verdad.

Así lo cree la alcaldesa de Puebla, la morenista Claudia Rivera Vivanco, que nada más porque a ella no le gusta la tauromaquia ha decidido prohibirla en la capital poblana argumentando que “su gobierno está comprometido con las causas sociales”.

En medio de la pandemia, de la grave crisis económica que ya comienza a sentirse, del desempleo y de tantísimos problemas, la alcaldesa determinó que su prioridad es prohibir la Fiesta Brava en la Angelópolis.

Dijo en una breve declaración de prensa que su gobierno busca una sociedad más desarrollada, humanitaria, sensible y que comprenda la diversidad.

Y es ahí en donde empiezan los cuestionamientos, ¿será más desarrollada una sociedad cuyo gobierno se toma, por encima de los ciudadanos, el derecho de decidir qué es o no bueno para todos?

¿Cómo es una sociedad más humanitaria cuando lo que pretende evitar es la utilización de animales en un espectáculo público?

¿En serio comprende la diversidad quien no tolera a quienes piensan diferente y son amantes de los espectáculos taurinos?

Así hubiese sólo una persona a la que le gustaran los toros en Puebla, la obligación de doña Claudia es respetar su derecho y decisión sin intentar atropellar sus preferencias; debe gobernar para todos y por ello es necesario que acepte y comprenda que hay quienes piensan diferente a ella.

No doña Claudia, no la eligieron para ser la mamá, profesora, tutora o censora de una ciudad, su trabajo es otro y su obligación es cumplir con la ley, no el decidir por sus pantalones lo que es, según su estrechísimo criterio, lo que es conveniente o no.

Póngase a atender lo prioritario y urgente, que hay muchas cosas por hacer, antes de andar de prohibidora. En democracia, señora, queda absolutamente “Prohibido prohibir”.

