Alfonso Durazo propone acabar con la insensibilidad de gobiernos anteriores hacia las personas con discapacidad

El precandidato de morena a la gubernatura del Estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, sostuvo el día lunes 7 de diciembre 2020, una cercana y amena reunión con la *Red de Organizaciones Civiles en Sonora por la Discapacidad, en la cual escuchó atento a cada una de las y los integrantes de las diferentes asociaciones, que de manera casi unánime manifestaron la inconformidad que sienten por la indiferencia y falta de sensibilidad con la que han sido tratados por los diferentes gobiernos que han pasado.

La Lic. Karla Verónica Barrera Guido directora de APAC Sonora IAP, manifestó que, “Las personas con discapacidad existen, cuentan y aportan a la sociedad. Hoy estamos solo algunos representantes de asociaciones con discapacidad y cada uno representa cientos de familias que diariamente enfrentan el reto de vida de vivir con alguna discapacidad. De las mayores necesidades es que se cumplan sus derechos: educativos, laborales y de inclusión social hoy más que nunca se ocupa crear sinergias y redes de apoyo para dar cumplimiento de sus demandas como titulares de derecho.”

Por otro lado, el Lic. Sergio Ruiz Rocha abogado e integrante de AME Asociación de Madres Especiales y Autismo Sonora. comentó, “Queremos un mundo más amigable y menos hostil, porque es doloroso ver que no hay espacios, ni empleos en la sociedad para las personas con discapacidad.”

Entre otras de las manifestaciones hechas por los diferentes integrantes de las asociaciones, fueron:

▪️Que se incluyan a las personas con discapacidad a la fuerza laboral y que perciban un salario y no una beca como pago por sus servicios.

▪️ Que tengan una educación integral en la educación pública.

▪️ Que sean tratados con mayor sensibilidad por parte de las autoridades de gobierno y sociedad en general.

▪️ Que se apliquen políticas públicas para reducir la discriminación que sufren las personas con discapacidad.

▪️ Que se exija a las empresas que cumplan con lo estipulado en las leyes, ya que hasta el día de hoy ha sido letra muerta todo lo que se ha hecho en lo legislativo sobre incluir a los discapacitados a la actividad laboral.

Problemas y soluciones visualizados por Alfonso Durazo, para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad.

La atención de estos problemas corresponde al estado, pero por razones de insensibilidad de los funcionarios públicos y falta de presupuesto bien aplicado ha pasado todo esté olvido.

Las Instituciones están en el abandono por las limitaciones presupuestales producto de los despilfarros y la corrupción. Por eso con austeridad y combate a la corrupción y una reasignación de los recursos se podrá atender el tema de la discapacidad

Las manifestaciones no resuelven el problema, pero crean consciencia.

Necesitamos reeducar a la sociedad para que sea incluyente y así disminuya la discriminación.

Se debe trabajar a la par con un gobierno que tenga conciencia sobre la problemática social.

Si no participan como organización dentro del gobierno, otros llegarán a hacer política y tomarán el control y muchas de las veces, los que llegan se olvidan de lo esencial,

Necesitamos implementar una política de estado, con una alianza política moral.

Alfonso Durazo ha hecho del servicio público su vocación y proyecto de vida, el haber nacido en una familia de Bavispe, -un pueblo de la sierra de Sonora-, lo convirtió en un hombre sensible, humanista, con gran vocación de servicio por los demás y hoy quiere recompensar a Sonora por tantos años que hemos estado en el abandono por parte de los gobiernos anteriores.

Tener ideales y soñar no cuesta nada y Alfonso Durazo Montaño, precandidato de morena al Gobierno del Estado de Sonora, aprovechó la oportunidad para dejar en claro lo que espera después de terminar los seis años; “Me duele el alma que no haya tenido Sonora a un buen gobernador desde Samuel Ocaña, que atendía personalmente a la gente y hacía política de puertas abiertas. A estas alturas de mi vida a mi no me mueve nada material, mi único ideal es ser recordado como parte de un gobierno honesto y transparente que estuvo al servicio de la gente.”

Después de escuchar y poner atención a cada palabra y gestos expresados por Alfonso Durazo, me queda claro que por el bien de todas y todos tenemos que apoyar a este proyecto de transformación en Sonora, que representa un cambio de régimen. Tenemos que seguir sumando esfuerzos para ir juntos como sociedad por la recuperación del Estado y así poder poner el gobierno al servicio de la gente. En Sonora estamos más que listos para dar el siguiente paso con Durazo.

*Red de Organizaciones Civiles en Sonora por la Discapacidad

1.- Asociación de Madres Especiales

2.- Asociación Sonorense Pro-Personas con Parálisis Cerebral IAP (APAC Sonora IAP)

3.- Autismo Guaymas

4.- Autismo Navojoa

5.- Autismo Sonora

6.- CAI

7.- Comunidad Down Siglo XXI

8.- Instituto Sonorense de Autismo

9.- Intégrate

10.- Red de Madres De Niños y Jóvenes Sordos A.C.

11.- SD Hermosillo

12.- Síndrome Down Cajeme

13.- Venciendo el autismo Nogales