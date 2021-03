AMLO: vallas en Palacio Nacional no son por miedo, sino por infiltrados

AMLO aseguró que hay infiltrados y por eso se colocaron las vallas.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que las vallas que se colocaron a las afueras de Palacio Nacional previo a la marcha por el Día de la Mujer son para proteger el recinto y prevenir heridos.

AMLO enfatizó que las vallas también buscan combatir la infiltración de personas en los movimientos, ya que hay “mucha provocación. Esto en un mensaje ofrecido en su gira por Maxcanú, Yucatán.

"Imagínense que no se cuida el Palacio Nacional y se vandaliza, qué imagen se da en el mundo, pero eso que no se confunda, no es miedo. (…) No es porque tengamos miedo, sino porque hay mucha provocación, gente que se infiltra" AMLO. Presidente de México

Las palabras de AMLO hacen referencia a lo que ocurrió desde el viernes 5 de marzo : Palacio Nacional amaneció rodeado de vallas por la posibilidad de manifestaciones el lunes 8 de marzo. Este no fue el único recinto que fue “blindado” contra posibles protestas, ya que el Palacio de Bellas Artes también fue cercado.

AMLO recordó que en la manifestación del 8 de marzo de 2020 se tiraron bombas molotov al edificio histórico y acusó que esto fue un intento de causar daño a quienes quieren manifestarse. Sin embargo, aseguró que no habrá represión a la protesta.

"La vez pasada tiraron bombas a ese edificio histórico, es causar daño a quienes también se van a manifestar y es nuestra obligación garantizar la paz y la tranquilidad, sin represión. Yo prefiero esa protección a que estén frente a frente fuerzas de seguridad y mujeres protestando, ponerlos de frente. Eso sería dañino, tenemos que seguir así manifestándonos de manera pacífica" AMLO. Presidente de México

AMLO pide a Campeche regresar a clases presenciales al acabar Semana Santa

AMLO pidió a Campeche a regresar a clases presenciales acabando Semana Santa para ser la primera entidad en dar este paso, ya que se vacunó a todo el personal docente.

AMLO expuso que acabando de vacunar a los adultos mayores ya se podrá pensar en el regreso a clases presenciales.